Son Dakika Haberleri: Şehit Polis Taha Uluçay'ın intikamı alındı
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Şehit Polis Taha Uluçay'ın intikamı alındı

1 saat önce

Sincik ilçe merkezinde devriye görevi yapan polis memuru Taha Uluçay şehit eden PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi.

Şehit Polis Taha Uluçay'ın intikamı alındı, System.String[]

Sincik ilçe merkezinde devriye görevi yapan polis memuru Taha Uluçay şehit eden PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi.


26 Temmuz gecesi devriye görevi yapan polis memuru Taha Uluçay ile ekip arkadaşına, denetim yaptıkları eczaneden çıkarken PKK'lı teröristler tarafından otomatik tüfekler ile ateş açılması sonucunda Taha Uluçay şehit olmuştu. Dün gece merkeze bağlı Akçalı köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Özel Harekat ekipleri tarafından yürütülen operasyonda çıkan çatışmada PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi. 2 PKK'lının Taha Uluçay'ı şehit eden teröristler olduğu ortaya çıktı. Şehit Polis Taha Uluçay'ın intikamının alınması haberini almaktan mutluluk duyduğunu belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; "Bugün aldığımız haberde Jandarma Özel Harekatımızın yürüttüğü kahramanca bir operasyonla şehit polisimiz Taha Uluçay'ın intikamının alındığını öğrenmiş olduk. Şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, kederli ailesinin yüreğini serinlettikleri için de kahraman jandarmamızı da tebrik ediyorum" açıklamalarında bulundu. - KAYSERİ

Taha Uluçay, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:00 Kaynak: İHA
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