Şehit polis toprağa verildi - Son Dakika

Eskişehir'de görev dönüşü geçirdiği trafik kazasında şehit olan 28 yıllık Polis Memuru 53 yaşındaki Muğlalı Cengiz Kuloğlu Muğla'nın Menteşe ilçesi Muslihittin Camiinde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazı sonrası Şehir Yeni Mezarlığındaki şehitlikte toprağa verildi.



Menteşe ilçesinde şehit polis için düzenlenen törene Muğla Valisi Orhan Tavlı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Muğla Büşükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç, Muğla Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, şehit polisin eşi Yıldız Kuloğlu ve oğlu Doğukan Kuloğlu ile vatandaşlar katıldı.



Şehit polisin naaşı polis eskortu eşliğinde tekbirler eşliğinde cenaze namazının kılınacağı camiye getirilirken, oğlu Doğukan Kuloğlu, babasının polis elbiseleri ile törene katıldı. Şehit polisin eşi Yıldız Kuloğlu ayakta durmakta güçlük çekerken, Vali Orhan Tavlı ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş şehit polisin eşi Yıldız Kuloğlu'na başsağlığı diledi.



Şehit polisin cenaze namazında namazı kıldıracak imam tarafından cemaatin sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyarıda bulunduktan sonra namaza geçildi. Cenaze namazı sonrası Muğla Emniyet Müdürlüğü tören birliği tarafında omuzlarda araca taşınan şehit polis memurunun naaşı yeni şehir mezarlığındaki şehitlikte toprağa verildi. - MUĞLA