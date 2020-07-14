Şehit polis toprağa verildi - Son Dakika

Şehit polis toprağa verildi

Eskişehir'de görev dönüşü geçirdiği trafik kazasında şehit olan 28 yıllık Polis Memuru 53 yaşındaki Muğlalı Cengiz Kuloğlu Muğla'nın Menteşe ilçesi Muslihittin Camiinde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazı sonrası Şehir Yeni Mezarlığındaki şehitlikte toprağa verildi.

Eskişehir'de görev dönüşü geçirdiği trafik kazasında şehit olan 28 yıllık Polis Memuru 53 yaşındaki Muğlalı Cengiz Kuloğlu Muğla'nın Menteşe ilçesi Muslihittin Camiinde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazı sonrası Şehir Yeni Mezarlığındaki şehitlikte toprağa verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü! 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde mutabakat sağlandı
Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 992 yeni vaka tespit edildi
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor

Menteşe ilçesinde şehit polis için düzenlenen törene Muğla Valisi Orhan Tavlı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Muğla Büşükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç, Muğla Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, şehit polisin eşi Yıldız Kuloğlu ve oğlu Doğukan Kuloğlu ile vatandaşlar katıldı.

Şehit polisin naaşı polis eskortu eşliğinde tekbirler eşliğinde cenaze namazının kılınacağı camiye getirilirken, oğlu Doğukan Kuloğlu, babasının polis elbiseleri ile törene katıldı. Şehit polisin eşi Yıldız Kuloğlu ayakta durmakta güçlük çekerken, Vali Orhan Tavlı ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş şehit polisin eşi Yıldız Kuloğlu'na başsağlığı diledi.

Şehit polisin cenaze namazında namazı kıldıracak imam tarafından cemaatin sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyarıda bulunduktan sonra namaza geçildi. Cenaze namazı sonrası Muğla Emniyet Müdürlüğü tören birliği tarafında omuzlarda araca taşınan şehit polis memurunun naaşı yeni şehir mezarlığındaki şehitlikte toprağa verildi.

(İHA)

Menteşe, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 14:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şehit polis toprağa verildi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

21:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü! 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde mutabakat sağlandı 20:22 Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 992 yeni vaka tespit edildi 20:16 Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor 19:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum 19:44 Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi 19:24 Sel suları Van Gölü'nün rengini kızıla çevirdi 19:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek 19:10 Arazi anlaşmazlığında kan aktı! Akrabasını dava sonrası tüfekle vurarak öldürdü 16:56 4 aracın karıştığı kazada, facianın kapısından dönüldü 16:54 Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir 16:07 Sevgilisini darp ettiği söylenen şarkıcı Özer Arkun'un konserleri tek tek iptal oluyor 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 14:56 Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü! 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde mutabakat sağlandı
21:00
Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 992 yeni vaka tespit edildi
20:22
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
20:16
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum
19:50
Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi
19:44
Sel suları Van Gölü'nün rengini kızıla çevirdi
19:24
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
19:18
Arazi anlaşmazlığında kan aktı! Akrabasını dava sonrası tüfekle vurarak öldürdü
19:10
4 aracın karıştığı kazada, facianın kapısından dönüldü
16:56
Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir
16:54
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 21:41:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit polis toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]