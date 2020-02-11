Şehit Polis Yaşar Özlem'in adı kütüphanede yaşatılacak - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Şehit Polis Yaşar Özlem'in adı kütüphanede yaşatılacak - Son Dakika

Şehit Polis Yaşar Özlem'in adı kütüphanede yaşatılacak

7 saat önce

Yaşayan Şehit Kütüphaneleri Topluluğu, Afyonkarahisar'da yeni bir şehit kütüphanesi daha oluşturdu.

Yaşayan Şehit Kütüphaneleri Topluluğu, Afyonkarahisar'da yeni bir şehit kütüphanesi daha oluşturdu.

Çavuşbaş Mahallesi'ndeki Hürriyet ilkokulunda oluşturulan kütüphanenin açılışı için düzenlenen törende konuşan Vali Mustafa Tutulmaz kütüphanelerin çocuklara vatan sevgisini daha iyi anlamalarını sağlayacağını söyledi.

"Şehidimiz çok genç yaşta aramızdan ayrıldı" diyen Tutulmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ancak bu kütüphane ile hem şehidimizin adı yaşatılacak hem de ona milletimiz adına minnettarlığımızı ifade etmiş olacağız. Burada kitap okuyan öğrencilerimiz her kitap alışları ve kitap iade ettiklerinde şehitlik kavramını, mertebesini daha iyi anlamış olacaklar. Bu toprakların ilelebet Türk yurdu olabilmesi adına, huzur, güven ve rahat ortamında yaşayabilmemiz adına kanını, canını feda etti. Hayatının baharında, hayata en sıkı sarılabileceği dönemde vatanda uğruna şehit düştü. Bizim ona ve ailesine minnet borcumuz var."

Yaşayan Şehit Kütüphaneleri Topluluğu Afyonkarahisar İl Koordinatörü Hilal Kalafat da projeye destek veren tüm kurum ve kişilere teşekkür ederek, şehit Yaşar Özlem hakkında bilgi verdi.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Tutulmaz şehidin annesi Kezban Koç'a Türk Bayrağı hediye etti.

Daha sonra kütüphanenin açılışı yapıldı. Vali Tutulmaz da, kütüphaneye yanında getirdiği kitapları bağışlayarak katkı sağladı.

Törene Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, şehit annesi Kezban Koç, İkmal ve Garnizon Komutan Vekili Albay Ali İhsan İmre, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz ile okul yöneticileri katıldı.

Şehit Polis Yaşar Özlem'in adı kütüphanede yaşatılacak

Mustafa Tutulmaz, Afyon, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 07:42 Kaynak: AA
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