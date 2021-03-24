Şehit polise adanan projeye Bursa'dan destek - Son Dakika

Manisa'da mühendislik eğitimi gören Bursalı gençlere destek olan Kıvanç Lojistik şehit polis memuru İlyas Kaygusuz'a adanan 'Kaygusuz Rüzgar Tüneli Projesi'nin lojistik sponsoru oldu.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri Mustafa Özdemir, Furkan Bellibaş, Ferhat Paçacı ve Necdet Onur Türker isimli öğrenciler, fakülte bünyesinde bir rüzgar tüneli projesi gerçekleştirdi. Proje grubunda yer alan Bursalı öğrencilerin talebi üzerine tedarik edilen parçalar Bursa'dan Manisa'ya Kıvanç Lojistik tarafından ulaştırıldı.

Gençlerden şehit polise vefa

Diyarbakır'da 2016 yılında PKK'lı teröristlerin bombalı araçla düzenlediği saldırıda şehit olan Özel Harekat Polisi İlyas Kaygusuz'u unutmayan genç mühendisler, gerçekleştirdikleri rüzgar tüneline projesine 'Kaygusuz' ismini verdiler. Yapılan rüzgar tüneli hava akışına maruz kalan katı cisimlere uygulanan hava kuvvetinin incelenmesini sağlıyor. Rüzgar tünelleri, araba üretiminden uçak üretimine kadar sanayide çok geniş bir alanda hava akışının incelenmesinde kullanılıyor. Genç mühendislerin şehit polise gösterdikleri vefadan çok etkilendiklerini söyleyen firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yüksel, "Projeden haberimiz olduğunda biz de katkı sağlamak istedik ve projenin lojistik ihtiyacını karşıladık" dedi. - BURSA