Şehit Polise Taziye Mesajı
48 dakika önce
Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Banazlı şehit polis Nazım Tuncer'in ailesine taziye mesajı yolladı.
Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Banazlı şehit polis Nazım Tuncer'in ailesine taziye mesajı yolladı.
Şehit polisin ailesini Banaz'ın Kızılhisar köyündeki evlerinde ziyaret eden Uşak Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Uzunkaya'nın mesajını aileye iletti.
Şehit yakınlarına taziye mesajını okuyan Ergüder "Bu vesileyle Nazım kardeşimizin şahsında aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, çok kıymetli ailelerine sabırlar diliyorum. Türk Polis Teşkilatı olarak her ne koşulda ve durumda olursa olsun şehit yakınlarımızın yanındayız. Hain terör örgütleriyle mücadelemiz sona kadar devam edecek." dedi.
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda ağır yaralanan Nazım Tuncer, kaldırıldığı hastanede 17 Aralık'ta şehit olmuştu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:04 Kaynak: AA
Cani Koca, Eşini Çocuklarının Gözü Önünde Bıçaklayarak Öldürdü
İBB, FETÖ'yü Andıran Sokak İsimlerini Değiştirdi
15 Askerin Şehit Olduğu Saldırının Faili Almanya'da Yakalandı
3,5 Saatte İkna Olmayan Genci, Özel Polisler 10 Dakikada İkna Etti