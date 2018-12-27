Son Dakika Haberleri: Şehit Polise Taziye Mesajı

Şehit Polise Taziye Mesajı

48 dakika önce

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Banazlı şehit polis Nazım Tuncer'in ailesine taziye mesajı yolladı.

Şehit Polise Taziye Mesajı, System.String[]
Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Banazlı şehit polis Nazım Tuncer'in ailesine taziye mesajı yolladı.

Şehit polisin ailesini Banaz'ın Kızılhisar köyündeki evlerinde ziyaret eden Uşak Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Uzunkaya'nın mesajını aileye iletti.

Şehit yakınlarına taziye mesajını okuyan Ergüder "Bu vesileyle Nazım kardeşimizin şahsında aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, çok kıymetli ailelerine sabırlar diliyorum. Türk Polis Teşkilatı olarak her ne koşulda ve durumda olursa olsun şehit yakınlarımızın yanındayız. Hain terör örgütleriyle mücadelemiz sona kadar devam edecek." dedi.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda ağır yaralanan Nazım Tuncer, kaldırıldığı hastanede 17 Aralık'ta şehit olmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:04 Kaynak: AA

Banaz, Celal Uzunkaya, Polis, Güncel
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