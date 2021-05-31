Şehit Polisin Adı Kütüphanede Yaşatılacak - Son Dakika

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bölücü terör örgütünün bombalı saldırısında şehit olan çevik kuvvet polisi Kadir Miraç Özcan'ın adı, Van'da oluşturulan kütüphaneye verildi. 2017 yılında şehit olan Özcan'ın adı, Çocuklar Gülsün Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından İpekyolu ilçesindeki Zaferler İlkokulu'nda oluşturulan kütüphanede yaşatılacak. Kütüphanenin açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehit polisi Özcan'ın özgeçmişinin okunmasıyla başladı. Açılış programda bir konuşma yapan Vali Mehmet Emin Bilmez, görev sırasında şehit düşen polis memuru Kadir Miraç Özcan olmak üzere tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Şehidin ismini kütüphanede yaşatma kararı alan herkesi tebrik eden Vali Bilmez, "Şehidimizin isminin bu okulda yaşatılması, çocukların bu kütüphanede kendilerini dünyaya hazırlayabilmeleri, tüm topluma ve insanlığa faydalı olabilmeleri için anlamlı oldu. Kütüphane açmak kolay değil ama o kütüphaneyi yaşatmak, canlı tutmak açmaktan daha zordur. Bu yüzden okul yönetimiz ve öğretmenlerimizin bu kütüphaneyi çocukların daha aktif kullandığı bir hale getireceklerine inancım tamdır" dedi. AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve İrfan Kartal ise kütüphanenin oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından kütüphanenin açılış kurdelesi, Vali Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve İrfan Kartal ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri tarafından kesildi. Açılış sonrası şehit polisin üniformaları Vali Bilmez tarafından kütüphanenin özel köşesinde yer alan cam vitrine bırakıldı.

Daha sonra öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet eden Vali Mehmet Emin Bilmez, buradaki programını tamamlayarak okuldan ayrıldı.