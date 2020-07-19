Şehit polisin adının verildiği operasyonda uyuşturucu kaçakçısı 2 İranlı yakalandı - Son Dakika

Şehit polisin adının verildiği operasyonda uyuşturucu kaçakçısı 2 İranlı yakalandı

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda İran uyruklu iki şüpheli yakalandı.

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda İran uyruklu iki şüpheli yakalandı. Yüklü miktarda uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyona, dün silah arkadaşıyla birlikte uyuşturucu çetelerinin silahlı saldırısına hedef olan ve menfur saldırıda kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşen polis memuru Erkan Gökteke'nin adı verildi.

Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi
Muğla'da kaybolan genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor
Son dakika: Erdoğan Ayasofya Camii'ne geldi, yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu

Edinilen bilgilere göre; İstanbul Narkotik Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmaların ardından bu akşam saatlerinde Beylikdüzü'nde operasyon gerçekleştirdi. Şok operasyona, uyuşturucu ile mücadele kapsamında dün silah arkadaşıyla birlikte olaya giden ve o sırada uyuşturucu çetelerinin silahlı saldırısına hedef olarak şehit düşen polis memuru Erkan Gökteke'nin adı verildi.

OPERASYONA, DÜN GÖREVİ SIRASINDA ŞEHİT DÜŞEN POLİSİN ADI VERİLDİ

Uyuşturucu kaçakçılarına yönelik yapılan "Şehit Polis Memuru Erkan Gökteke Operasyonu" kapsamında İran uyruklu 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adresteki aramalarda kristal halde bulunan satışa hazır daralı ağırlığı 89 kilo 400 gram gelen 60 paket metamfetamin türü uyuşturucu, yapım aşamasında olan ve toplam ağırlığı 3 kilo 120 gram gelen metamfetamin hammaddesi, uyuşturucu madde yapımında kullanılan toplam ağırlığı 180 gram gelen kimyasal sıvı ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

İRANLI 2 UYUŞTURUCU KAÇAKÇISI YAKALANDI

Baskında gözaltına alınan İran asıllı 2 uyuşturucu taciri, sorgulanmak üzere İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Zanlıların emniyetteki sorgusu sürüyor.

Öte yandan dün öğle saatlerinde görevi sırasında silah arkadaşıyla birlikte uyuşturucu çetelerinin silahlı saldırısına hedef olan ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşen polis memuru Erkan Gökteke'nin adının verildiği operasyonun görüntüleri kamuoyu ile paylaşıldı. Elde edilen görüntülerde şehidin adının verildiği operasyonu yürüten Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü'nde tespit edilen bazı adreslere baskın düzenliyor. Kapıyı açan güvenlik güçleri, içeride bulunan İran uyruklu uyuşturucu satıcılarını yere yatırıp kelepçe takıyor. Polis kamerasına yansıyan söz konusu görüntülerde ayrıca adreslerdeki arama tarama faaliyetleri ve ele geçirilen yüklü miktarda uyuşturucu maddeler de yer alıyor.

(İHA)

İstanbul, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 09:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şehit polisin adının verildiği operasyonda uyuşturucu kaçakçısı 2 İranlı yakalandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:32 Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak 15:31 Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi 15:08 Muğla'da kaybolan genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor 14:35 Son dakika: Erdoğan Ayasofya Camii'ne geldi, yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu 14:33 Son dakika: Türkiye, koronavirüs sebebiyle İran ve Afganistan'a olan uçuşları durdurdu 14:12 Metiner'in "Soylu yokken ben vardım" sözlerine Bakan'dan jet yanıt! Ayetli gönderme yaptı 13:47 Netflix'in resmi hesabından atılmış gibi gösterilen "Türkiye'den çekiliyoruz" tweeti ortalığı karıştırdı 12:32 Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi 12:22 Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık 11:48 Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi 11:18 Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı 10:55 Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti 10:39 Küçük kıza tacizde bulunan yaşlı adam hakkında soruşturma başlatıldı 10:35 HDP'li vekilin tecavüz ettiği kadın iğrenç olayı anlattı: Sadistçe, hunharca tecavüz etti 10:23 Türkiye'nin en büyük adasında toplu uğur böceği ölümleri tedirgin etti: 20 yıldır ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
15:32
Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi
15:31
Muğla'da kaybolan genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor
15:08
Son dakika: Erdoğan Ayasofya Camii'ne geldi, yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu
14:35
Son dakika: Türkiye, koronavirüs sebebiyle İran ve Afganistan'a olan uçuşları durdurdu
14:33
Metiner'in "Soylu yokken ben vardım" sözlerine Bakan'dan jet yanıt! Ayetli gönderme yaptı
14:12
Netflix'in resmi hesabından atılmış gibi gösterilen "Türkiye'den çekiliyoruz" tweeti ortalığı karıştırdı
13:47
Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi
12:32
Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık
12:22
Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi
11:48
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2020 15:44:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit polisin adının verildiği operasyonda uyuşturucu kaçakçısı 2 İranlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]