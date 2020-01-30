Şehit polisin ailesi, devletin verdiği evi Kızılay'a bağışladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit polisin ailesi, devletin verdiği evi Kızılay'a bağışladı - Son Dakika

Şehit polisin ailesi, devletin verdiği evi Kızılay'a bağışladı

6 saat önce

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda bombalı saldırıda şehit olan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in annesi Huriye ve babası Yahya Yiğit, Ankara'da kendilerine verilen evi Kızılay'a bağışladı.

Şehit polisin ailesi, devletin verdiği evi Kızılay'a bağışladı, System.String[]

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda bombalı saldırıda şehit olan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in annesi Huriye ve babası Yahya Yiğit, Ankara'da kendilerine verilen evi Kızılay'a bağışladı.

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği Bölümü'nde okurken Polis Akademisi'ni kazanarak hem üniversiteyi hem akademiyi bitiren Cennet Yiğit, 15 Temmuz darbe girişiminde Gölbaşı Polis Özel Harekat Eğitim Merkezi'nin bombalanması sırasında şehit oldu. Henüz 10 aylık polisken 23 yaşında şehit olan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit, memleketi Kayseri'nin Bünyan ilçesinde toprağa verildi. Yaşanan acı olay sonrası Yiğit ailesine devlet tarafından Ankara'da bir daire verildi. Geçen süreçte şehit ailesi, daireyi Kızılay'a bağışlamaya karar verdi. Şehit Cennet Yiğit'in babası Yahya Yiğit, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'nda kızlarının cenazesini beklerken, Kızılay'ın yaptığı hizmetlerin kendilerini çok etkilediğini söyledi. Baba Yiğit, "Eşim o dönem 'Kızılay'a yardım edelim' demişti. Elazığ'da deprem olunca eşim 'artık zamanı geldi' dedi. Böyle olunca da daireyi Kızılay'a bağışladık. 'İnşallah bir nebze de olsa bizim faydamız olur' düşüncesiyle bu kararı aldık" ifadelerini kullandı. Anne Huriye Yiğit de kızlarının şehit olduğu dönemde Kızılay'ın kendilerine yardım ettiğini belirterek, o nedenle daireyi Kızılay'a bağışladıklarını söyledi.


Kızılay, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:31 Kaynak: DHA
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