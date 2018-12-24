Son Dakika Haberleri: Şehit Polisin Cenazesi Memleketine Uğurlandı

Şehit Polisin Cenazesi Memleketine Uğurlandı

14 dakika önce

TEM Otoyolu'nda emniyet şeridinde denetim yaptığı sırada hafriyat kamyonunun çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Servet Aslan'ın cenazesi memleketi Samsun' a uğurlandı.

Şehit Polisin Cenazesi Memleketine Uğurlandı, System.String[]
TEM Otoyolu'nda emniyet şeridinde denetim yaptığı sırada hafriyat kamyonunun çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Servet Aslan'ın cenazesi memleketi Samsun' a uğurlandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Servet Aslan TEM otoyolu Hasdal mevkiinde denetim yaptığı sırada hafriyat kamyonunun çarpması sonucu şehit olmuştu. Şehit polis memuru için Atatürk Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Aslan'ın mesai arkadaşları ve çok sayıda polis memuru katıldı. Tören'in ardından şehit Polis memuru Servet Aslan'ın cenazesi memleketi Samsun'a gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:07 Kaynak: DHA

Servet Aslan, Güncel
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