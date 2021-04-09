Son dakika haberi! Şehit polisin çocukları babalarının mezarı başında selam durdu - Son Dakika

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Kayseri'de, polis üniforması kıyafetleriyle şehitliğe gelen 6 yaşındaki Yusuf ve 5 yaşındaki kardeşi Ramazan, terör saldırısında şehit olan babaları polis memuru Ramazan Kırboğa'nın kabrini ziyaret etti.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü dolayısıyla Asri Mezarlık'taki Polis Şehitliği'nde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dua edildi.

İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve törene katılanlar şehit kabirlerine karanfil bıraktı. Karabörk, burada şehit aileleriyle sohbet etti.

İstanbul Vezneciler'deki terör saldırısında 2016 yılında şehit olan polis memuru Ramazan Kırboğa'nın çocukları Yusuf, şehadetten sonra dünyaya gelen ve babasının adını taşıyan Ramazan da şehitliğe geldi.

Polis üniforması giyen Yusuf ve kardeşi Ramazan dua edip, babalarının mezarı başında selam durdu.

Kırboğa'nın ağabeyi Mehmet Ali Kırboğa, gazetecilere, terörü lanetlediklerini söyledi.

Şehit kardeşi ile gurur duyduğunu belirten Kırboğa, şunları kaydetti:

"Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Başımız dik. Ramazan'ın çocukları bize emanet, gözümüz gibi bakacağız. Devletimiz de bakıyor, çok şükür. Kendi adını verdiğimiz çocuğu, babası şehit olduğunda henüz doğmamıştı. Babasını görmek nasip olmadı. Dünyaya gelmeden babası şehit oldu. Yusuf da bir yaşındaydı."