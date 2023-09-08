Şehit polisin eşi, otomobilinde başından vurulmuş halde bulundu

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Diyarbakır'da 12 yıl önce PKK'lı teröristlerin devriye aracına düzenlediği saldırıda şehit olan polis memuru Zafer Sayil'in (32) eşi Hatice Sayil, Kayseri'de cipinde başında vurulmuş halde ölü bulundu.

VATANDAŞLAR POLİSE HABER VERDİ

Saat 11.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Bağdat Caddesi Köprübaşı Sokak'ta meydana gelen olayda Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 2011 yılında PKK'lı teröristlerce devriye aracına uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Zafer Sayil'in eşi Hatice Sayil'i, 34 ZS 094 plakalı cipinde hareketsiz görenler, polise haber verdi.

BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, başında tabanca ile vurulan 2 çocuk annesi Hatice Sayil'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sayil'in cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. İntihar üzerinde durulan olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.