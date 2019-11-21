Son Dakika Haberleri: Şehit polisin eşine Devlet Övünç Madalyası verildi
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Şehit polisin eşine Devlet Övünç Madalyası verildi

6 saat önce

Seydişehir İlçesi Kaymakamı Aydın Erdoğan, Şehid Emre Horuz'un eşi Nazife Horoz'a Devlet Övünç Madalyası verdi.

Şehit polisin eşine Devlet Övünç Madalyası verildi, System.String[]

Seydişehir İlçesi Kaymakamı Aydın Erdoğan, Şehid Emre Horuz'un eşi Nazife Horoz'a Devlet Övünç Madalyası verdi.

10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Beşiktaş Vodafone Arena Stadı yakınlarında meydana gelen bombalı terör saldırısında şehit düşen Polis Memuru Emre Horoz'un eşi Nazife Horoz'a evinde Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Ziyaret sırasında Kaymakam Aydın Erdoğan, "Şehitlerimiz bizim başımızın tacıdır. Onlar bu vatan için canlarını verdiler biz bugün bu topraklarda rahat yasabiliyorsak onların sayesinde yaşıyoruz. Onların emanetleri bizim emanetlerimiz." dedi.


Kaymakam Aydın Erdoğan Devlet Övünç Madalyası ve Şehitlik Beratını Şehit Emre Horoz'un eşi Nazife Horoz takdim etti.


Ziyaret sırasında Kaymakam Aydın Erdoğan'a İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Kasım Özdemir eşlik etti.

Aydın Erdoğan, Seydişehir, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:56 Kaynak: AA
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