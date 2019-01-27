Son Dakika Haberleri: Şehit Polisin Hayalini Ailesi Gerçekleştirdi

Şehit Polisin Hayalini Ailesi Gerçekleştirdi

1 saat önce

2016 yılında İstanbul'da düzenlenen terör saldırısı sonucu şehit düşen Polis Memuru Emrah Pekdoğan'ın fotoğraf sergisi hayalini ailesi gerçekleştirdi.

Şehit Polisin Hayalini Ailesi Gerçekleştirdi, System.String[]
2016 yılında İstanbul'da düzenlenen terör saldırısı sonucu şehit düşen Polis Memuru Emrah Pekdoğan'ın fotoğraf sergisi hayalini ailesi gerçekleştirdi.

Kırıkkale'de bir alışveriş merkezinde Şehit Emrah Pekdoğan'ın kadrajından çekilen fotoğrafları sergilendi. İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından yapılan duanın ardından, serginin açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra Vali Sezer ve diğer katılımcılar sergiyi gezerek fotoğrafları beğeni ile izledi. Serginin gezilmesinin ardından şehit aileleri ve gaziler ile yakından ilgilenerek Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, "Şehidimizin açmayı düşündüğü fotoğraf sergisinin bugün ailesi tarafından burada sergilendi. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Sergiye Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Kırıkkale Şube Başkanı Rıfat Öcal ile şehit aileleri, gaziler ve davetliler katıldı. - KIRIKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 06:29 Kaynak: İHA

İstanbul, Kırıkkale, Emrah, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aleyna Tilki'den Fotoğrafında Photoshop Kullanan Annesine İlginç Destek: Herkes Yapıyor MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Konvoyunda Kaza: 2 Kişi Yaralandı

Hedef 1 Milyon Amatör Denizci" Projesi Binali Yıldırım: Genel Başkan'ın Ziyareti Cumhur İttifakı'na Güç Vermiştir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 19:49:15. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit Polisin Hayalini Ailesi Gerçekleştirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]