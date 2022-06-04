Şehit polisin ismi okuduğu okulun kütüphanesine verildi - Son Dakika
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Şehit polisin ismi okuduğu okulun kütüphanesine verildi

04.06.2022 13:41
Şehit polisin ismi okuduğu okulun kütüphanesine verildi

BALIKESİR'de uyuşturucu operasyonunda çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Abdulkadir Güngör'ün ismi, memleketi Erzurum'un Oltu ilçesinde mezun olduğu okulun kütüphanesine verildi.

BALIKESİR'de uyuşturucu operasyonunda çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Abdulkadir Güngör'ün ismi, memleketi Erzurum'un Oltu ilçesinde mezun olduğu okulun kütüphanesine verildi.

Geçen yıl 10 Kasım'da, Bursa'dan Balıkesir'in Edremit ilçesine uyuşturucu getirdiği tespit edilen şüphelilere yönelik Havran'da operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında çıkan çatışmada, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği'nde görevli polis memuru Abdulkadir Güngör, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehit Güngör, memleketi Erzurum'da toprağa verildi.Şehit polis memuru Abdulkadir Güngör'ün adı, Oltu'da 2009 yılında mezun olduğu Yusuf Ziyabey Lisesi'nin kütüphanesine verildi. Buradaki törene Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Zengin, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı İsmet Erdal, şehit polisin annesi Dilek ile babası Muktedir Güngör katıldı. Güngör'ün özgeçmişinin anlatıldığı törende konuşan okul müdürü Orhan Taşkın, şehit polisin ismini yaşatmayı amaçladıklarını söyledi. Öğrencilerin çiçek verdiği Güngör çifti ise oğullarının isminin kütüphaneye verilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.


Şehit polisin ismi okuduğu okulun kütüphanesine verildi
Şehit polisin ismi okuduğu okulun kütüphanesine verildi
Şehit polisin ismi okuduğu okulun kütüphanesine verildi
Şehit polisin ismi okuduğu okulun kütüphanesine verildi
Şehit polisin ismi okuduğu okulun kütüphanesine verildi
Şehit polisin ismi okuduğu okulun kütüphanesine verildi
Şehit polisin ismi okuduğu okulun kütüphanesine verildi
Şehit polisin ismi okuduğu okulun kütüphanesine verildi
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Şehit polis Abdulkadi Güngör'ün ismi kütüphanede yaşatılacak Şehit polis Abdulkadi Güngör'ün ismi kütüphanede yaşatılacak Şehit polis Güngör'ün ismi mezun olduğu okulda yaşatılacak Şehit polis Güngör'ün ismi mezun olduğu okulda yaşatılacak
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit polisin ismi okuduğu okulun kütüphanesine verildi - Son Dakika

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