Geçen yıl 10 Kasım'da, Bursa'dan Balıkesir'in Edremit ilçesine uyuşturucu getirdiği tespit edilen şüphelilere yönelik Havran'da operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında çıkan çatışmada, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği'nde görevli polis memuru Abdulkadir Güngör, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehit Güngör, memleketi Erzurum'da toprağa verildi.Şehit polis memuru Abdulkadir Güngör'ün adı, Oltu'da 2009 yılında mezun olduğu Yusuf Ziyabey Lisesi'nin kütüphanesine verildi. Buradaki törene Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Zengin, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı İsmet Erdal, şehit polisin annesi Dilek ile babası Muktedir Güngör katıldı. Güngör'ün özgeçmişinin anlatıldığı törende konuşan okul müdürü Orhan Taşkın, şehit polisin ismini yaşatmayı amaçladıklarını söyledi. Öğrencilerin çiçek verdiği Güngör çifti ise oğullarının isminin kütüphaneye verilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şehit polisin ismi okuduğu okulun kütüphanesine verildi - Son Dakika

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