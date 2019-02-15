Son Dakika Haberleri: Şehit Polisin İsmi Parkta Yaşatılacak

Şehit Polisin İsmi Parkta Yaşatılacak

18 dakika önce

Beyşehir ilçesindeki bir parka görevi başında şehit düşen polis memurunun ismi verildi.

Şehit Polisin İsmi Parkta Yaşatılacak, System.String[]
Beyşehir ilçesindeki bir parka görevi başında şehit düşen polis memurunun ismi verildi.

Beyşehir Belediyesi ilçedeki bir parka, 26 Eylül 2018 günü Konya il merkezinde yunus timlerinde görev yaparken şüpheli bir aracı yakalama çalışmaları sırasında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybederek şehit düşen Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde de 2,5 yıla yakın süreyle görev yapmış polis memuru İsmail Yalçın'ın adını verdi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı yazılı açıklamada, Vuslat Parkı'nda yapımı tamalanan yeni çocuk oyun parkına şehit polis memuru İsmail Yalçın'ın ismini verdiklerini bildirdi.

Özaltun, Beyşehir Belediyesi Meclisi tarafından bir süre önce alınan meclis kararını uygulamaya geçirdiklerini aktararak, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Bu karardan dolayı belediye meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Görevi esnasında şehit düşen, beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine bağışlanan organlarıyla 3 kişiye hayat veren Yunus timi ekibinden şehit polis memuru kardeşimizin ismini, ilçemizin en güzel parkına verdik. İnşallah adını burada ismini sonsuza dek yaşatacağız. Göl kıyısındaki yeni parkımızın ismi bundan böyle Şehit Polis İsmail Yalçın Parkı olmuştur.

Bu münasebetle şehit polis memuru kardeşimize bir kez daha Allah'tan rahmet dilerken, başta ailesi ve Emniyet Teşkilatımız olmak üzere Türk milletine başsağlığı dileğimizi tekrarlıyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:01 Kaynak: AA

Beyşehir Belediyesi, Beyşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



4 Askerimizin Şehit Olduğu Helikopter Kazası ile İlgili 4. Kara Havacılık Alay Komutanı Görevden Alındı Birlikte Yaşadığı Kadını Rehin Alan Zanlı, Bir Polisi Şehit Etti

Bayram İkramiyeleri ve Bakım Desteğiyle Emekliler Çifte Kazanç Sağlayacak Müge Anlı "Hayatımın En Zor Programı" Deyip Cesedin Tandırda Yakıldığı Cinayetin Detaylarını Anlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 12:19:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit Polisin İsmi Parkta Yaşatılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]