Şehit polisin kardeşi, koronavirüs tedbirleri altında evlendi - Son Dakika

Şehit polisin kardeşi, koronavirüs tedbirleri altında evlendi

Şehit polisin kardeşi, koronavirüs tedbirleri altında evlendi YOZGAT'ta, Polis Eşleri Derneği üyelerinin desteğiyle düzenlenen düğünde, şehit polis memuru Adem Cankurtaran'ın kardeşi Resul Cankurtaran, koronavirüs tedbirleri altında dünya evine girdi.

Şehit polisin kardeşi, koronavirüs tedbirleri altında evlendi

YOZGAT'ta, Polis Eşleri Derneği üyelerinin desteğiyle düzenlenen düğünde, şehit polis memuru Adem Cankurtaran'ın kardeşi Resul Cankurtaran, koronavirüs tedbirleri altında dünya evine girdi.
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle ara verilen düğün sezonunun, 1 Temmuz'da yeniden açılması sonrası Yozgat'ta düzenlenen ilk düğünlerden birinde 2015'te Iğdır'da yola döşenen mayın patlaması sonucu şehit olan polis memuru Adem Cankurtaran'ın kardeşi Resul Cankurtaran, Derya Cankurtaran ile dünya evine girdi. Yozgat Polisevi bahçesinde tertiplenen düğünün masraflarını Yozgat Polis Eşleri Derneği karşıladı. Davetlilerin arasında, Yozgat Valisi Ziya Polat ve İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk'ün yanı sıra çok sayıda emniyet mensubu yer aldı. Açık havada, sosyal mesafe gözetilerek yapılan düğünde davetliler, ateşleri ölçülerek alana alındı. Düğünde halay olmazken, yalnızca gelin ve damat karşılıklı oynadı. Vali Ziya Polat, yeni evli çifte bir ömür mutluluklar dileğinde bulundu.
'TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN VARLIĞI ONLARIN VARLIĞINDAN DOLAYIDIR'
Davetlilere seslenen İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, misafirleri pandemiden dolayı sosyal mesafe kuralına göre ağırladıklarını belirterek, Şehit aileleri ve gazilerimiz, yakınları bizim için çok önemlidir, bizim kırmızı çizgimizdir. Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı onların varlığından dolayıdır. Gerçekten gazilerimizin döktüğü terler, şehitlerimizin kanları, bu toprakların vatan olmasına bir sebeptir. Bu sebeple ailemizin mutlu anlarını birlikte yaşamak istedik. Genç çiftlere bir ömür boyu mutluluklar diliyorum dedi.
Yozgat Polis Eşleri Derneği Başkanı Özlem Esertürk de şehit ve gazi yakınlarına haftalık ziyarette bulunup görüştüklerini ifade ederek, Şehit annesi Gül Sevim Cankurtaran'ı ziyaretimizde, oğluna düğün yapacağını söyledi ve oğlunu bize emanet etti. Biz de seve seve kabul ettik. Polis evinde düğünümüzü yapıyoruz. Yozgat Polis Eşleri Derneği olarak her zaman şehit ve gazi ailelerimizin yanındayız. Misyonumuz öncelikle eğitim olmasıyla beraber, şehit ve gazi ailelerimizin her türlü istek, arzu ve dileklerinde yerine getirmeye gayret ediyoruz diye konuştu.
Şehidin annesi Gül Sevim Cankurtaran ise hüzün ve sevinci bir arada yaşadığını vurgulayarak, polis eşlerine teşekkür etti.

Koronavirüs, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 03:50 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şehit polisin kardeşi, koronavirüs tedbirleri altında evlendi - Son Dakika

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