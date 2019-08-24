Son Dakika Haberleri: Şehit polisin naaşı memleketi trabzon'a getirildi
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Şehit polisin naaşı memleketi trabzon'a getirildi

1 saat önce

DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesinde özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı şehit olan Akın Çelebi'nin (23), cenazesi memleketi Trabzon'a getirildi.

Şehit polisin naaşı memleketi trabzon'a getirildi, System.String[]
DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesinde özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı şehit olan Akın Çelebi'nin (23), cenazesi memleketi Trabzon'a getirildi.
Diyarbakır'da kırsal mahallede devriye görevi yapan polis zırhlı aracının Kale üs bölgesine dönüşü sırasında şarampole yuvarlanması sonucu 2 özel harekat polisi şehit oldu, 4 özel harekat polisi yaralandı. Helikopterle Diyarbakır'daki farklı hastanelere kaldırılan yaralı polislerden Trabzonlu Akın Çelebi müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Özel Hareket polisi Akın Çelebi'nin Trabzon'da bulunan baba ocağına acı haber ulaştı. Türk bayraklarının asıldığı şehit evine, yakınları ve komşuları taziye ziyaretine geldi.
Şehit Çelebi'nin naaşı akşam saatlerinde Trabzon'a getirildi. Şehidin cenazesini Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ile askeri ve mülki erkan ve vatandaşlar karşıladı. Şehit Çelebi'nin cenazesi yarın Trabzon'da toprağa verilecek.


Diyarbakır, Trabzon, Çelebi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:16 Kaynak: DHA
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