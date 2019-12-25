Şehit polisin naaşı memleketine uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit polisin naaşı memleketine uğurlandı - Son Dakika

Şehit polisin naaşı memleketine uğurlandı

6 saat önce

Ağrı'da geçici görevle Acil Sınır Güvenlik Projesi kapsamında Doğubayazıt ilçesinde görev yapan Özel Harekat Polisi Coşkun Elber, arazi görevi sonrası temizlediği uzun namlulu silahının ateş alması sonucu şehit oldu.

Şehit polisin naaşı memleketine uğurlandı, System.String[]

Ağrı'da geçici görevle Acil Sınır Güvenlik Projesi kapsamında Doğubayazıt ilçesinde görev yapan Özel Harekat Polisi Coşkun Elber, arazi görevi sonrası temizlediği uzun namlulu silahının ateş alması sonucu şehit oldu.


Şehit polis Coşkun Elber, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nda düzenlenen törenle memleketine uğurlandı.


Şehit Coşkun Elber'in naaşı Ağrı Devlet Hastanesi'nden belediyeye ait cenaze nakil aracıyla havaalanına getirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından dua edildi.


Daha sonra silah arkadaşları tarafından omuzlara alınan Şehidin naaşı tekbirler eşliğinde uçağa konularak, memleketi Ankara'ya uğurlandı.


Düzenlenen törene, Ağrı Valisi Süleyman Elban, 12. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, Belediye Başkanı Savcı Sayan, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, İl Jandarma Komutanı Cemil Lütfi Özkul, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. - AĞRI

Doğubeyazıt, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da grip salgını! Acil servisler doldu taştı; sağlık personeli bile hasta
Uzun namlulu silahını temizlemek isteyen özel harekat polisi, silahın ateş alması sonucu şehit oldu Eve dönmeyen doktorun eşi, kömürlükte korkunç manzarayla karşılaştı Çorum'da yamaçtan kopan kayalar iki eve isabet etti

Son Dakika Haberleri
10:06 Sağanak, etkisini gece de sürdürdü - 2 - Son Dakika
10:06 Sağanak, etkisini gece de sürdürdü - 3 - Son Dakika
10:05 Ürdün'de ayakkabılara gizlenmiş 8 nadir kuş bulundu - Son Dakika
10:02 5 ülkeden öğrencilere sıfır atık yaklaşımı anlatılacak - Son Dakika
10:00 Terör Örgütü PKK/YPG gıda yardımlarından rahatsız - Son Dakika
09:49 Çorum'da yamaçtan kopan kayalar iki eve isabet etti - Son Dakika
09:38 Cezaevindeki hükümlülere din ve ahlak bilgisi dersleri verilecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 10:07:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit polisin naaşı memleketine uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]