Şehit polisin naaşı memleketine uğurlandı - Son Dakika
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Şehit polisin naaşı memleketine uğurlandı

6 saat önce

Ağrı'da geçici görevle Acil Sınır Güvenlik Projesi kapsamında Doğubayazıt ilçesinde görev yapan Özel Harekat Polisi Coşkun Elber, arazi görevi sonrası temizlediği uzun namlulu silahının ateş alması sonucu şehit oldu.

Şehit polisin naaşı memleketine uğurlandı, System.String[]

Ağrı'da geçici görevle Acil Sınır Güvenlik Projesi kapsamında Doğubayazıt ilçesinde görev yapan Özel Harekat Polisi Coşkun Elber, arazi görevi sonrası temizlediği uzun namlulu silahının ateş alması sonucu şehit oldu.

Şehit polis Coşkun Elber, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nda düzenlenen törenle memleketine uğurlandı.

Şehit Coşkun Elber'in naaşı Ağrı Devlet Hastanesi'nden belediyeye ait cenaze nakil aracıyla havaalanına getirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından dua edildi.

Daha sonra silah arkadaşları tarafından omuzlara alınan Şehidin naaşı tekbirler eşliğinde uçağa konularak, memleketi Ankara'ya uğurlandı.

Düzenlenen törene, Ağrı Valisi Süleyman Elban, 12. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, Belediye Başkanı Savcı Sayan, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, İl Jandarma Komutanı Cemil Lütfi Özkul, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı

(iHA)

Doğubeyazıt, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 09:00 Kaynak: İHA
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