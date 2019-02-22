Son Dakika Haberleri: Şehit Polisin Portresini Ahşaba İşlediler

Şehit Polisin Portresini Ahşaba İşlediler

1 saat önce

Banazlı öğrenciler, şehit polis memuru Mehmet Aksoy'un portresini ahşap üzerine işledi.

Şehit Polisin Portresini Ahşaba İşlediler, System.String[]
Banazlı öğrenciler, şehit polis memuru Mehmet Aksoy'un portresini ahşap üzerine işledi.

Banaz Şehit Tuncay Durmuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenim gören bir grup öğrenci, geçen hafta, silahlı saldırgana müdahale sırasında şehit olan polis memuru Mehmet Aksoy'un portresini özel bir teknikle ahşaba yansıttı.

Öğrenciler daha sonra hazırladıkları portreyi Banaz İlçe Emniyet Müdürü Koray Türkyılmaz'a takdim etti.

Üzüntülerini dile getiren öğrenciler, şehit polis memuruna Allah'tan rahmet, emniyet teşkilatına da başsağlığı dileklerini iletti.

Öğrencilere eşlik eden Banaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Koca ise ilçe halkının ve öğrencilerin yaşanan olaydan büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 01:05 Kaynak: AA

Banaz, Mehmet Aksoy, Güncel
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