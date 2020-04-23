Şehit polisin üçüzlerine meslektaşlarından 23 Nisan sürprizi - Son Dakika

ADANA'da polis, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kentteki şehit çocuklarının evini ziyaret ederek oyuncak hediye etti. 2016 yılında görev başında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Nihat Şener'in üçüz çocukları, polisin yaptığı sürpriz ile çok mutlu olduklarını söyledi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, koronavirüs önlemleri nedeniyle evlerinde kalmak zorunda olan şehit polis çocuklarını ziyaret ederek, hediyeler dağıttı. Poşetlere doldurdukları oyuncaklarla şehit evlerini ziyaret eden polisler, ayrıca evlerin avlularını da bayrak ve balonlarla süsledi.

AVLUYU BİRLİKTE SÜSLEDİLER

Adana'da 2016 yılında zırhlı polis aracının takla atması sonucu ağır yaralanan ve daha sonra tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Nihat Şener'in (39) evini ziyaret eden polisler, 12 yaşındaki üçüz çocukları Esmanur, Ferdanur ve Mustafa'ya da oyuncak hediye etti. Hediyelerin ardından ise çocuklar, polislerle birlikte evlerinin avlusunu süsledi. Polislerin hediyesinden dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen üçüz kardeşler babalarının yokluğunu meslektaşlarının aratmadığını söyledi. Şehit eşi Derya Şener ise sürpriz için Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a çok teşekkür etti.