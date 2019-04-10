Son Dakika Haberleri: Şehit Polisler İçin Mevlid Okutuldu

Şehit Polisler İçin Mevlid Okutuldu

39 dakika önce

Türk Polis Teşkilatı'nın 174.yıldönümü etkinlikleri kapsamında Bursa'da şehit polisler için mevlid programı düzenlendi.

Şehit Polisler İçin Mevlid Okutuldu, System.String[]
Türk Polis Teşkilatı'nın 174.yıldönümü etkinlikleri kapsamında Bursa'da şehit polisler için mevlid programı düzenlendi.

Mihraplı Camisi'nde dün akşam namazından sonra Kuran-ı Kerim ve mevlid okundu.

Etkinliğe Bursa Emniyet Müdürü Osman Ak, Teftiş Kurulu Bölge Başkanı Nurettin Şahin, müftülük yetkilileri, çok sayıda polis müdürü, memurlar ve jandarma görevliler ile vatandaşlar katıldı. Programda şehit polislerle birlikte vefat eden tüm personel için de dua edildi. Mevlid sonunda katılımcılara gül suyu ve şeker ikram edildi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:42 Kaynak: İHA
Polis, Bursa, Güncel
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