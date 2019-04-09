Şehit Polisler İçin Mevlit

Ankara
'daki Ahmet Hamdi Akseki
Camisi'nde şehit polisler için mevlit programı düzenlendi.
Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren
ve beraberindekiler, Emniyet Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Karşıyaka Polis
Şehitliği'ni ziyaret etti.
Şehitlikte, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından, kabirlere karanfiller bırakıldı.
Daha sonra, Ahmet Hamdi Akseki
Camisi'nde şehitler için mevlit okundu.
Etkinliğe, şehit yakınları ile İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya
, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz
da katıldı.