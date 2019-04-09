Son Dakika Haberleri: Şehit Polisler Mezarları Başında Anıldı

Şehit Polisler Mezarları Başında Anıldı

34 dakika önce

Balıkesir'in Edremit İlçesinde Türk Polis Teşkilatı' nın kuruluşunun 174. Yılı nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Şehit Polisler Mezarları Başında Anıldı, System.String[]
Balıkesir'in Edremit İlçesinde Türk Polis Teşkilatı' nın kuruluşunun 174. Yılı nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Etkinlikler kapsamında şehit polis memurları da mezarları başında anıldı.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. Yılı nedeniyle çeşitli etkinlikler yapılıyor. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli de yoğun yağışa rağmen görevleri başında şehit olan polis meslektaşlarını unutmadı. Edremit Polis Şehitliğinde Polis Memuru Şehit Gökhan Kıncak ve diğer şehit emniyet mensupları mezarları başlarında anıldı. Meslektaşları şehitler için dualar okudular. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:50 Kaynak: İHA

Edremit, Polis, Güncel
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