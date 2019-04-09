Şehit Polisler Mezarları Başında Anıldı
34 dakika önce
Balıkesir'in Edremit İlçesinde Türk Polis Teşkilatı' nın kuruluşunun 174. Yılı nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
Balıkesir
'in Edremit
İlçesinde Türk Polis
Teşkilatı' nın kuruluşunun 174. Yılı nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Etkinlikler kapsamında şehit polis memurları da mezarları başında anıldı.
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. Yılı nedeniyle çeşitli etkinlikler yapılıyor. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü
personeli de yoğun yağışa rağmen görevleri başında şehit olan polis meslektaşlarını unutmadı. Edremit Polis Şehitliğinde Polis Memuru Şehit Gökhan Kıncak ve diğer şehit emniyet mensupları mezarları başlarında anıldı. Meslektaşları şehitler için dualar okudular. - BALIKESİR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:50 Kaynak: İHA
AK Parti'nin Seçimlere En Çok İtiraz Ettiği Büyükçekmece'de Polis Operasyon Başlattı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin Düzenlediği Stratejik Buluşmalar Haftasının İkincisi Düzenlenecek
Şeyma'nın Sevgilisi Guido Senia'nın Paylaşımına Türk Takipçilerden Yorum Yağdı
Altın Palmiye Ödül Töreni'nde Dikkat Çeken Lezzet! Ünlülerden Tam Not Aldı