Şehit Polisler Törenle Anıldı
24 dakika önce
TÜRK Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri kapsamında Edirnekapı'da bulunan polis şehitliği'nde tören düzenlendi.
TÜRK Polis
Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri kapsamında Edirnekapı'da bulunan polis şehitliği'nde tören düzenlendi.
Törene İstanbul
Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan
, Adile Sadullah Mermerci Polis Okulu Müdürü Haydar Karsavuranoğlu ve Arnavutköy
Polis Okulu Müdürü Vedat Mercan ile İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli Emniyet Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri, şehit polislerin aileleri katıldı.
Tören şehitler için İstiklal marşı okunması ardından tören mangası tarafından yapılan atışla başladı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, yaptığı konuşmada şehit polislerin cesareti ve yiğitliğinin dilden dile nesillere aktarılması gerektiğini söyledi. Çalışkan, "Şehitlerimize minnetimiz sonsuzdur. Can verdiğiniz topraklarda yaktığınız bağımsızlık ateşi hiç sönmeyecektir. Aziz hatıralarınız bu milletin kalbinde ve ruhunda ilelebet yaşayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk
ve silah arkadaşları olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm şehit ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.
Çalışkan, konuşmasının ardından şehit polislerin kabirlerine tek tek karanfil bıraktı. Eyüpsultan Müftüsü Mustafa Mesten şehit polisler için dua ederek Kuran-ı Kerim okudu.
- İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:27 Kaynak: DHA
Melih Gökçek, İstanbul Seçimleri İçin İki Öneride Bulundu
Ekrem İmamoğlu, "Sandıkların Yüzde 95'i Sayıldı" Deyip Son Durumu Duyurdu
Cani Sevgili, Eda Öğretmeni 6 Yaşındaki Kızının Yanında Bıçaklayarak Öldürdü
Milli Türk Talebe Birliğinden Süleyman Çakır Paylaşımı