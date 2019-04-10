Şehit Polisler Unutulmadı
2 saat önce
Ülkenin dört bir köşesinde fedakarca çalışarak milletin huzur ve güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası kutlama etkinlikleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:45 Kaynak: İHA
Ülkenin dört bir köşesinde fedakarca çalışarak milletin huzur ve güvenliğini sağlayan Türk Polis
Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası
kutlama etkinlikleri sürüyor.
Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Muğla
Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya
ve birim müdürleri Muğlalı şehit polislerin mezarlarını ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okuttu ve dualar edildi. Yeni Şehir Mezarlığındaki şehit polislerin mezarlarına karanfil bırakan Emniyet Müdürü ve personelinin katıldığı ziyarette şehit polislerin yakınları ve Muğla Şehit aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği de hazır bulundu.
Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ülkenin bölünmez bütünlüğü, huzur ve güvenin sağlanmasında vatandaşların mutlu bir yaşam sürmesi için birçok meslektaşının bu yolda şehit düştüğünü belirterek, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve bu yolda yaralanarak gazi olan emniyet polislerine de sağlıklı bir yaşam diledi. - MUĞLA
Okuldan Atılan 8'inci Sınıf Öğrencisinin Ailesi, Okulu Basıp İdarecileri Dövdü
Park Halindeki Aracın Lastiklerini Çaldılar
Minibüs Hatları Yüzünden Başlayan Çatışmada 3 Kişi Can Verdi! Dehşet Anları Kamerada
Bakan Pakdemirli: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 2 TL Olarak Belirlenmiştir