Son Dakika Haberleri: Şehit Polisler Unutulmadı

Şehit Polisler Unutulmadı

2 saat önce

Ülkenin dört bir köşesinde fedakarca çalışarak milletin huzur ve güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası kutlama etkinlikleri sürüyor.

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Ülkenin dört bir köşesinde fedakarca çalışarak milletin huzur ve güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası kutlama etkinlikleri sürüyor.

Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ve birim müdürleri Muğlalı şehit polislerin mezarlarını ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okuttu ve dualar edildi. Yeni Şehir Mezarlığındaki şehit polislerin mezarlarına karanfil bırakan Emniyet Müdürü ve personelinin katıldığı ziyarette şehit polislerin yakınları ve Muğla Şehit aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği de hazır bulundu.

Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ülkenin bölünmez bütünlüğü, huzur ve güvenin sağlanmasında vatandaşların mutlu bir yaşam sürmesi için birçok meslektaşının bu yolda şehit düştüğünü belirterek, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve bu yolda yaralanarak gazi olan emniyet polislerine de sağlıklı bir yaşam diledi. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:45 Kaynak: İHA
Muğla, Polis Haftası, Polis, Yaşam
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