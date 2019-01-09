Şehit Polislerin Eşlerine Yönelik Ilgaz Dağı Gezisi Düzenlendi
53 dakika önce
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, şehit polis eşlerine yönelik Ilgaz Dağı Milli Parkına gezi düzenledi.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü
, şehit polis eşlerine yönelik Ilgaz Dağı
Milli Parkına gezi düzenledi. Geziye çok sayıda şehit eşi katıldı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından sorumlu Müdür Yardımcısı Suat Özdemir ve görevli memurların organizesinde Şehit Polislerin eş ve çocuklarına yönelik Ilgaz Dağı Milli Parkına gezi programı düzenlendi. Program, kahvaltı ve ardından ormanda yapılan doğa yürüyüşü ile devam etti. Yürüyüşün ardında kayak takımlarını alan aileler, çocuklarıyla birlikte karın keyfini çıkardı. Teleferik ile yapılan eğlenceli bir gezinin ardından mangal yaparak günün yorgunluğunu atan şehit eşleri ve çocukları, programdan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti. - KASTAMONU
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:14 Kaynak: İHA
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