Şehit polislerin resimleri Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinin duvarına çizildi - Son Dakika

Şehit polislerin resimleri Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinin duvarına çizildi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde şehit polislerin resimleri, Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinin duvarına çizildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde şehit polislerin resimleri, Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinin duvarına çizildi.

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Elbistanlı şehit polis memurlarının resimleri, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinin (TDP), Elbistan Polis Şehitlerini Anma Projesi kapsamında Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinin istinat duvarına çizildi.


Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kadir Can Arslan, 8 şehit polisin resmini duvara çizdi.


Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi öğrencileri de projeye resimlerin çizildiği alanda düzenleme ve temizlik çalışması ile destek oldu.

TDP Büro Amiri Bilal Tekbıyık, yaptığı açıklamada, Elbistanlı şehitlere saygı ve minnetlerini göstermek için böyle bir projeye imza attıklarını belirterek, "Projemiz kapsamında ressamımız ve gönüllü öğrencilerimizle birlikte sosyal mesafe kuralları çerçevesinde yaklaşık bir aylık çalışma ile resimleri duvara çizdik. Projedeki amacımız, aziz şehitlerimiz hiçbir zaman unutulmasın ve gören her vatandaşımız birer Fatiha okusun istedik. Başta ressam kardeşimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şehitlerimize rahmet diliyorum." diye konuştu.


Yaklaşık bir aylık çalışma ile sekiz şehidin resmini çizen üniversite öğrencisi Kadir Can Arslan da şehit polislerin resmini duvara çizmenin kendisi için gurur verici bir çalışma olduğunu dile getirerek, "Çok özenle ve titizlikle yaptığım bir çalışma oldu. Başta resmini çizdiğim Elbistanlı şehit ağabeylerim olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum." dedi.

Lise öğrencileri ise şehitlerin resimlerinin çizildiği projenin içinde yer almaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 14:23 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şehit polislerin resimleri Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinin duvarına çizildi - Son Dakika
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