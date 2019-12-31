Şehit Rahmi Kaya'nın naaşı Erzurum'a getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Rahmi Kaya'nın naaşı Erzurum'a getirildi - Son Dakika

Şehit Rahmi Kaya'nın naaşı Erzurum'a getirildi

6 saat önce

Şehit Piyade Uzman Çavuş Rahmi Kaya'nın cenazesinin getirilmesi Dua yapılması Naaşın götürülmesi ERZURUM - Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Rahmi Kaya'nın cenazesi Erzurum'a getirildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Rahmi Kaya'nın cenazesinin getirilmesi

Dua yapılması

Naaşın götürülmesi ERZURUM - Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde YPG/ PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Rahmi Kaya'nın cenazesi Erzurum'a getirildi.

Şehit Rahmi Kaya'nın naaşı Erzurum'a getirildi

Erzurum, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:17 Kaynak: AA
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