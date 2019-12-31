Şehit Rahmi Kaya'nın naaşı Erzurum'a getirildi - Son Dakika

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Şehit Rahmi Kaya'nın naaşı Erzurum'a getirildi
6 saat önce
Şehit Piyade Uzman Çavuş Rahmi Kaya'nın cenazesinin getirilmesi Dua yapılması Naaşın götürülmesi ERZURUM - Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Rahmi Kaya'nın cenazesi Erzurum'a getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:17 Kaynak: AA
Şehit Piyade Uzman Çavuş Rahmi Kaya'nın cenazesinin getirilmesi
Dua yapılması
Naaşın götürülmesi ERZURUM - Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde YPG/ PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Rahmi Kaya'nın cenazesi Erzurum'a getirildi.
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