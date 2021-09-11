Şehit Ramazan Demir'in cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi - Son Dakika

SURİYE'de, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde arama-tarama faaliyeti sonrası askeri birliğe düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Demir'in (23) cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'a getirildi.

Kahramanmaraş Havalimanı'na askeri helikopterle getirilen şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Demir'in cenazesi, ailesi ve yakınları, Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı. Şehidin Tük bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından cenaze aracına taşındı. Bu sırada ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.Şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Demir, bugün Türkoğlu ilçesinde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.