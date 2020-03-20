Şehit Ramazan Nayir son yolculuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika

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Şehit Ramazan Nayir son yolculuğuna uğurlandı (2)
6 saat önce
Maske ile cenazeye gelen vatandaşlar Şehit Ramazan Nayir'in naaşının getirilmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunması Cenaze namazının kılınması Şehidin son yolculuğuna uğurlanması SİVAS - İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde radikal grupların roketli saldırısında şehit...
Maske ile cenazeye gelen vatandaşlar
Şehit Ramazan Nayir'in naaşının getirilmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunması
Cenaze namazının kılınması
Şehidin son yolculuğuna uğurlanması SİVAS - İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde radikal grupların roketli saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir son yolculuğuna uğurlandı. (2)
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:31 Kaynak: AA
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