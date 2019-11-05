Şehit Recep Eşiyok şehadetinin yıl dönümünde mezarı başında anıldı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada şehit düşen Recep Eşiyok şehadetinin 28. yıl dönümünde kabri başında düzenlenen törenle anıldı.



Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde 1991 yılında bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehadete ulaşan Recep Eşiyok kabri başında dualarla anıldı. Şehidin na'şının defnedildiği Taşkesen köyü mezarlığında düzenlenen törende şehitler için Kuran-ı Kerim okunup dualar edildi.



Saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan anma töreni Şehit Recep Eşiyok'un özgeçmişinin okunmasıyla devam etti. Şehitler için Kuran'ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından köy camiinde mevlit okutuldu.



Tören sonrası şehidin aile yakınlarına sabır dileyen Vali Cüneyt Epcim şehidin babası Nurettin Eşiyok ve diğer aile fertlerine taziyelerini bildirdi.



Törene Vali Cüneyt Epcim'in yanı sıra İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Ağın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Haluk Akkoyunlu, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal, şehidin aile yakınları ve köy sakinleri katıldı. - BAYBURT