Son Dakika Haberleri: Şehit Şahin Kaya İçin Anma Programı Düzenledi

Şehit Şahin Kaya İçin Anma Programı Düzenledi

55 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Şahin Kaya şehadetinin birinci yıl dönümünde anıldı.

Şehit Şahin Kaya İçin Anma Programı Düzenledi, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Şahin Kaya şehadetinin birinci yıl dönümünde anıldı.

Gülşehir ilçesindeki anma programı, Kurşunlu Camisinde gerçekleşti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlid-i şerifin okunduğu programın ardından katılımcılara yemek ikram edildi. Program, İl Müftüsü Yakup Öztürk'ün dua etmesinin ardından sona erdi.

Programa, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Gülşehir Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Gülşehir Belediye Başkanı Vahdi Arısoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:53 Kaynak: AA

TSK, Gülşehir, Şahin Kaya, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel
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