Şehit Şahin Kaya İçin Anma Programı Düzenledi
55 dakika önce
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Şahin Kaya şehadetinin birinci yıl dönümünde anıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri
'nin Suriye
'nin Afrin
kentinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı düzenlediği Zeytin
Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Şahin Kaya
şehadetinin birinci yıl dönümünde anıldı. Gülşehir
ilçesindeki anma programı, Kurşunlu
Camisinde gerçekleşti.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlid-i şerifin okunduğu programın ardından katılımcılara yemek ikram edildi. Program, İl Müftüsü Yakup Öztürk
'ün dua etmesinin ardından sona erdi.
Programa, Nevşehir
Valisi İlhami Aktaş
, Gülşehir Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Gülşehir Belediye Başkanı Vahdi Arısoy
, İl Jandarma
Komutanı Jandarma Kurmay Albay Yüksel Yiğit
, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:53 Kaynak: AA
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