Şehit Şahin Kaya için anma programı düzenledi - Son Dakika

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Şahin Kaya için Gülşehir ilçesinde anma programı düzenlendi.

Şehidin isminin verildiği Gülşehir Piyade Uzman Çavuş Şahin Kaya İlkokulunda düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Yakup Öztürk tarafından Kaya ve diğer şehitler için dua edildi.

Programa katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, şehidin babası Ramazan Kaya ve diğer aile fertlerine taziyelerini iletti.

Programa, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Gülşehir Kaymakam Vekili Doğukan Koyuncu, Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, İl Genel Meclisi Başkanı Gürbüz Dinç, AK Parti İlçe Başkanı Çağrı Sönmez ve çok sayıda vatandaş katıldı.