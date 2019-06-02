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Şehit Sait Barış, Kürtçe ağıtlarla son yolculuğuna uğurlandı

54 dakika önce

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış (26), memleketi Şırnak'ın İdil ilçesinde Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi.

Şehit Sait Barış, Kürtçe ağıtlarla son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]
HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış (26), memleketi Şırnak'ın İdil ilçesinde Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi.
Çukurca'da dün terör örgütü PKK'lılarla çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış, İdil ilçesinde toprağa verildi. Çukurca'daki uğurlama törenin ardından Şırnak Şerefattin Elçi Havalimanı'na getirilen şehidin naaşı cenaze aracıyla Güzelova köyüne getirildi. Bekar olan şehidin köy camisinde kılınan cenaze namazına Şırnak Valisi Aktaş'ın AK Parti Milletvekili Rizgin Birlik, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım,  AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, Şehit ve Gazi Aileleri Federasyon Başkanı Mehmet Göngör, şehidin yakınları ve silah arkadaşları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış için helallik istenilerek, dualar okundu. Baba evine götürülen şehidin naaşı, daha sonra Alataş Mezarlığı'nda Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi. 

 


- İdilşırnak
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 03:42 Kaynak: DHA
Jandarma, Güncel
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