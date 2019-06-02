Şehit Sait Barış, Kürtçe ağıtlarla son yolculuğuna uğurlandı
54 dakika önce
HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış (26), memleketi Şırnak'ın İdil ilçesinde Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 03:42 Kaynak: DHA
HAKKARİ'nin Çukurca
ilçesinde PKK
'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma
Uzman Çavuş Mehmet Sait
Barış (26), memleketi Şırnak
'ın İdil
ilçesinde Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi.
Çukurca'da dün terör örgütü PKK'lılarla çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış, İdil ilçesinde toprağa verildi. Çukurca'daki uğurlama törenin ardından Şırnak Şerefattin Elçi Havalimanı'na getirilen şehidin naaşı cenaze aracıyla Güzelova köyüne getirildi. Bekar olan şehidin köy camisinde kılınan cenaze namazına Şırnak Valisi Aktaş'ın AK Parti Milletvekili Rizgin Birlik
, Belediye Başkanı Mehmet Yaka
, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Çakırsöğüt
Jandarma Komando
Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır
, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım
, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil
Erkan, Şehit ve Gazi Aileleri Federasyon Başkanı Mehmet Göngör, şehidin yakınları ve silah arkadaşları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış için helallik istenilerek, dualar okundu. Baba evine götürülen şehidin naaşı, daha sonra Alataş Mezarlığı'nda Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi.
- İdilşırnak
İran sınırındaki çatışmada şehit sayısı 3'e yükseldi
Hakkari'den kahreden haber! 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı
Türkiye şehitlerini uğurladı
Nihat Hatipoğlu'na sorulan namaz sorusunun aslı ortaya çıktı