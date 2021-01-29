- Şehit Samet Çaldır adına atıl malzemelerden kütüphane kuruldu - Son Dakika

- Şehit Samet Çaldır adına atıl malzemelerden kütüphane kuruldu

29.01.2021 16:19

- Şehit Samet Çaldır adına atıl malzemelerden kütüphane kuruldu Muş'taki Köy ve Köy Okullarını Geliştirme Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği (Köy-Gel-Der) tarafından Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün şarampole devrildiği kazada şehit olan Er Samet Çaldır adına atıl...

- Şehit Samet Çaldır adına atıl malzemelerden kütüphane kuruldu

MUŞ - Muş'taki Köy ve Köy Okullarını Geliştirme Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği (Köy-Gel-Der) tarafından Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün şarampole devrildiği kazada şehit olan Er Samet Çaldır adına atıl malzemelerden kütüphane kuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık" projesine destek olmak amacıyla daha önce geri dönüşüm malzemelerinden birçok projeye imza atan Köy-Gel-Der, bu kez de mobilya ustası Faruk Akgün ile birlikte Şehit Er Samet Çaldır adına Muş Mevlana İmam Hatip Ortaokuluna kütüphane kurma kararı aldı. Atıl MDF ve suntaları toplayarak mobilya atölyesine getiren dernek üyeleri, burada onlara şekil vererek geri dönüşüme kazandırdı. Kullanılabilir duruma getirilen mobilyalar araca yüklenerek Mevlana İmam Hatip Ortaokuluna getirilerek dernek üyeleri, okul idaresi ve mobilya ustası tarafından belirlenen sınıfa montajı yapıldı. Son rötuşlarla ortaya çıkan modern kütüphanede, kitapların raflara dizilmesiyle proje tamamlandı. Pandemi sürecinin son bulmasıyla okula başlayacak olan öğrenciler, kütüphaneye geldiklerinde sürprizle karşılaşacaklar.

Yapılan çalışmayla ilgili açıklamalarda bulunan Köy-Gel-Der Başkanı Murat Çaldır, sıfır atıkla ilgili kampanyalarına bir kütüphaneyi daha eklediklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlatmış olduğu 'Sıfır Atık' projesine destek amaçlı ikinci kütüphaneyi kurduklarını hatırlatan Çaldır, "Kısmet olursa bundan sonra 3 ve 4. kütüphanemizi de kurmayı düşünüyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalar tamamen atıl durumda olan MDF ve sunta gibi malzemelerimizi geri dönüşümle kütüphaneye çevirdik ve bu kütüphanemizi kısa süre önce hemşehrimiz olan şehidimiz Samet Çaldır adına arkadaşlarımızın almış olduğu kararla yaptık. İnşallah bundan sonra daha güzel faaliyetlerle aktif olmaya devam edeceğiz. Pandemi süreci olduğu için okullarımız kapalı ama bizler çalışmamıza yine devam edeceğiz. Sağ olsun gönüllü marangoz arkadaşımız Faruk Akgün'e atıl malzemeleri toplayıp götürdüğümüz zaman sevinerek kütüphanemizi bütün ekibiyle oluşturdu, bu hale getirdi. Bu vesileyle arkadaşımıza da çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Mobilya ustası Faruk Akgün de, "Köy-Gel-Der Başkanımız Murat Çaldır'a bu faaliyetleri gerçekleştirdiği için teşekkür ediyoruz. Bu faaliyetleri öğrencilerimize bir katkı, bir destek amaçlı sağlıyoruz. Bu tür konularda sağlamış olduğumuz destekler bizi gururlandırıyor. Muş'ta ikinci bir faaliyetimiz. İkinci faaliyetimizin, şehidimizin adına yapıldığı için onur ve gurur duyuyoruz. Düşüncemiz öğrencilerimize fayda sağlamak, eğitime katkı sağlamak. Bu faaliyette herhangi bir maddi gelirimiz yok. Kendi gönlümüzden, içimizden gelen bir katkıdır. Gerek atölyede, gerekse montaj esnasında elimizden geldiğince yardımcı olduk, olmaya da devam edeceğiz bu tür faaliyetlere" diye konuştu.

Okul Müdürü Veli Elitaş ise Köy-Gel-Der'in okula gelip 'Sıfır Atık' projesiyle ilgili bir kütüphane yapmak istediklerini ifade ederek, "Kütüphanemize, Şehit Samet Çaldır'ın isminin verilmesi bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Şehidimizin ismini vermek istediklerinde hem duygulandık hem mutlu olduk. Bu vesileyle okulumuzun ciddi bir eksiği giderilmiş oldu. Çocuklar burada bir taraftan araştırma yaparken, zevkle kitap okuyacaklar. Öğrenciler geldiğinde güzel bir sürprizle karşılaşacaklar. Çok memnun olduk. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

- Şehit Samet Çaldır adına atıl malzemelerden kütüphane kuruldu
- Şehit Samet Çaldır adına atıl malzemelerden kütüphane kuruldu
- Şehit Samet Çaldır adına atıl malzemelerden kütüphane kuruldu
- Şehit Samet Çaldır adına atıl malzemelerden kütüphane kuruldu

Emine Erdoğan, Mersin, Şehit, Muş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel - Şehit Samet Çaldır adına atıl malzemelerden kütüphane kuruldu - Son Dakika


Son Dakika

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