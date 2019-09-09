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Şehit Sarı'nın naaşı memleketine uğurlandı

1 saat önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından araziye önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı'nın naaşı, Yüksekova'dan memleketi Konya'ya uğurlandı.

Şehit Sarı'nın naaşı memleketine uğurlandı, System.String[]

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından araziye önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı'nın naaşı, Yüksekova'dan memleketi Konya'ya uğurlandı.


Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı'nın naaşı, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında yapılan ilk törenin ardından helikopterle Yüksekova'ya gönderildi. Selahaddin Eyyübi Havalimanı'nda şehit Sarı için memleketine uğurlanmak üzere tören düzenlendi. Havalimanına getirilen şehidin cenazesi, askerlerin omzunda uçağa yerleştirildi. İlçe Müftüsü Şakir Şahin'in dua okumasıyla şehit Sarı'nın naaşı son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Konya'ya gönderildi.


Törene Yüksekova Tümen Komutanı Tuğgeneral Muhammer Alper, Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı, Yüksekova Emniyet Müdürü Haluk Baş, asker ve polisler katıldı. - HAKKARİ

Yasin Sarı, Yüksekova, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:45 Kaynak: İHA
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