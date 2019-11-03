Şehit Sarıcan için mevlit okutuldu
6 saat önce
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan için mevlit okutuldu.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 03:36 Kaynak: AA
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan için mevlit okutuldu.
Kuzuculu Mahallesi'ndeki babaevinde düzenlenen mevlitte, İlçe Müftüsü Bilal Kadı tarafından Sarıcan ve tüm şehitler için dua edildi.
Mevlit programına Kaymakam Murat Bulacak, İlçe Jandarma Komutanı Fevzi Kalkan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Durağa dalıp, 3 kişiyi bıçaklayan otobüs şoförü ile ilgili İBB'den açıklama: Adli ve idari işlemler başlatıldı Silivri'de feci kaza: 2 ölü 3 yaralı Furkan Vakfı'nın eylemine polisin biber gazı ve joplu müdahalesi sosyal medyada tepki gördü AK Partili eski bakan İdris Naim Şahin, Saadet Partisi yönetimine girince parti içinden sert eleştiriler geldi