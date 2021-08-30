Şehit Saru Batu Savcı Bey, mezarı başında anıldı - Son Dakika

OSMANLI Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin ağabeyi olan ve 1287 yılında Bizans'a karşı savaşta şehit olan Saru Batu Savcı Bey, ölümünün 734'ncü yıl dönümünde Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde Bizans'a karşı verdiği savaşta 1287 yılında şehit olan Osman Gazi'nin ağabeyi Saru Batu Savcı Bey için mezarı başında anma töreni düzenlendi. Törene Domaniç Kaymakamı Muhammed Enes İpek, Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, İlçe Jandarma Komutanı Kubilay Durmaz, Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, Kütahya Yörük Türkmen Derneği Başkanı Hasan Hüseyin Namaz, Ertuğrul Gazi Derneği Federasyonu Genel Sekreteri Selahattin Bayram ve Tavşanlı Ertuğrul Gazi Derneği Başkanı İsmail Durkun ile vatandaşlar katıldı.

Anma programında şehitler için saygı duruşunda bulunurken, ardından İstiklal Marşı okundu. Ertuğrul Gazi Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Orhan Sarıca, Osmanlı tarihinde Saru Batu Savcı Bey hakkında bilgi vererek, "Osmanlı'nın kurulmasında, temellerinin atılmasında büyük bir emeği olan Ertuğrul Gazi'nin büyük oğlu, Osman Gazi'nin ağabeyi Şehit Saru Batu Savcı Bey'i anma törenine hoş geldiniz. Bizler, vatanın her karış toprağını kanlarıyla yoğuran ve bu toprakları Türk yurdu yapan şehit Saru Batu Savcı Bey ve bütün şehitlerimizi anmak, yüceltmek, minnet ve şükranlarımızı sunmak, onların ruhaniyeti ile beraber olmak için buradayız" dedi.Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk'te yaptığı konuşmasında, Domaniç ilçesinde yaşayanlar olarak çok şanslı olduklarını ifade ederek, "Bir tarafımızda Hayme Ana, diğer tarafımız da Osman bey ve sallandığı beşik çamı, diğer tarafımızda ise ilk Osmanlı şehidi Savcı bey omuzlarımızda bu kadar tarihi sorumluluk var. Bizim görevimiz onara sahip çıkmak, gelecek kuşaklara aktarmak ve tanıtmak. Ben Domaniç Belediye Başkanı olarak söz veriyorum. Buraya yapılacak her türlü hizmete elimin erdiği, gücümün yettiği desteği vereceğim" diye konuştu. Domaniç Kaymakamı Muhammed Enes İpek de Hayme Ana, Ertuğrul Gazi, Osman Gazi ve Saru Batu Savcı Bey gibi değerlerin hatıralarını yaşatmak için gayret göstereceklerini belirterek, "Tarihin mihenk taşı olan bir ilçe de yaşıyoruz ve bunun kıymetini bilmemiz gerektiği kanaatini taşıyorum. Bu geleneği devam ettiren Karaköy halkına ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Saru Batu Savcı Bey mezarı başında anılırken, katılanlara İkizce Alçay mesire alanında kurulan oba çadırında etli bulgur, gözleme ve ayran ikram edildi.