Üye Girişi
Şehit Saru Batu Savcı Bey, mezarı başında anıldı - Son Dakika

Şehit Saru Batu Savcı Bey, mezarı başında anıldı

30.08.2021 00:32
Şehit Saru Batu Savcı Bey, mezarı başında anıldı, System.String[]

OSMANLI Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin ağabeyi olan ve 1287 yılında Bizans'a karşı savaşta şehit olan Saru Batu Savcı Bey, ölümünün 734'ncü yıl dönümünde Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki mezarı başında anıldı.

OSMANLI Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin ağabeyi olan ve 1287 yılında Bizans'a karşı savaşta şehit olan Saru Batu Savcı Bey, ölümünün 734'ncü yıl dönümünde Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde Bizans'a karşı verdiği savaşta 1287 yılında şehit olan Osman Gazi'nin ağabeyi Saru Batu Savcı Bey için mezarı başında anma töreni düzenlendi. Törene Domaniç Kaymakamı Muhammed Enes İpek, Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, İlçe Jandarma Komutanı Kubilay Durmaz, Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, Kütahya Yörük Türkmen Derneği Başkanı Hasan Hüseyin Namaz, Ertuğrul Gazi Derneği Federasyonu Genel Sekreteri Selahattin Bayram ve Tavşanlı Ertuğrul Gazi Derneği Başkanı İsmail Durkun ile vatandaşlar katıldı.

Anma programında şehitler için saygı duruşunda bulunurken, ardından İstiklal Marşı okundu. Ertuğrul Gazi Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Orhan Sarıca, Osmanlı tarihinde Saru Batu Savcı Bey hakkında bilgi vererek, "Osmanlı'nın kurulmasında, temellerinin atılmasında büyük bir emeği olan Ertuğrul Gazi'nin büyük oğlu, Osman Gazi'nin ağabeyi Şehit Saru Batu Savcı Bey'i anma törenine hoş geldiniz. Bizler, vatanın her karış toprağını kanlarıyla yoğuran ve bu toprakları Türk yurdu yapan şehit Saru Batu Savcı Bey ve bütün şehitlerimizi anmak, yüceltmek, minnet ve şükranlarımızı sunmak, onların ruhaniyeti ile beraber olmak için buradayız" dedi.Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk'te yaptığı konuşmasında, Domaniç ilçesinde yaşayanlar olarak çok şanslı olduklarını ifade ederek, "Bir tarafımızda Hayme Ana, diğer tarafımız da Osman bey ve sallandığı beşik çamı, diğer tarafımızda ise ilk Osmanlı şehidi Savcı bey omuzlarımızda bu kadar tarihi sorumluluk var. Bizim görevimiz onara sahip çıkmak, gelecek kuşaklara aktarmak ve tanıtmak. Ben Domaniç Belediye Başkanı olarak söz veriyorum. Buraya yapılacak her türlü hizmete elimin erdiği, gücümün yettiği desteği vereceğim" diye konuştu. Domaniç Kaymakamı Muhammed Enes İpek de Hayme Ana, Ertuğrul Gazi, Osman Gazi ve Saru Batu Savcı Bey gibi değerlerin hatıralarını yaşatmak için gayret göstereceklerini belirterek, "Tarihin mihenk taşı olan bir ilçe de yaşıyoruz ve bunun kıymetini bilmemiz gerektiği kanaatini taşıyorum. Bu geleneği devam ettiren Karaköy halkına ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Saru Batu Savcı Bey mezarı başında anılırken, katılanlara İkizce Alçay mesire alanında kurulan oba çadırında etli bulgur, gözleme ve ayran ikram edildi.


Şehit Saru Batu Savcı Bey, mezarı başında anıldı
Şehit Saru Batu Savcı Bey, mezarı başında anıldı
Şehit Saru Batu Savcı Bey, mezarı başında anıldı
Şehit Saru Batu Savcı Bey, mezarı başında anıldı

Osmanlı, Domaniç, Şehit, Savcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şehit Saru Batu Savcı Bey, mezarı başında anıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe, 37 yıl sonra Süper Lig'in ilk 3 maçını gol yemeden kazandı 00:34 Fenerbahçe, 37 yıl sonra Süper Lig'in ilk 3 maçını gol yemeden kazandı Trafik kazası sonucu bir süredir hastanede tedavi gören Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız hayatını kaybetti 00:20 Trafik kazası sonucu bir süredir hastanede tedavi gören Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız hayatını kaybetti Metroda utanç veren anlar! İki bacağını açıp cinsel organını çeken kadına tepki çığ gibi 23:21 Metroda utanç veren anlar! İki bacağını açıp cinsel organını çeken kadına tepki çığ gibi
3 gündür her yerde aranan 22 yaşındaki genç kadın, arkadaşında çıktı 23:02 3 gündür her yerde aranan 22 yaşındaki genç kadın, arkadaşında çıktı Samet Aybaba ayrılığının arkasındaki Balotelli gerçeğini ilk kez anlattı! Çalışılacak ortam kalmamış 22:22 Samet Aybaba ayrılığının arkasındaki Balotelli gerçeğini ilk kez anlattı! Çalışılacak ortam kalmamış Teslim törenine Erdoğan'ın Z kuşağı sözleri damga vurdu: Bu can bende oldukça yoldaşınızım 21:11 Teslim törenine Erdoğan'ın Z kuşağı sözleri damga vurdu: Bu can bende oldukça yoldaşınızım
Şevval Şahin, bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti 20:28 Şevval Şahin, bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti Alemin Kralı'nın Oben'i sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla kendisine hayran bıraktı 19:32 Alemin Kralı'nın Oben'i sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla kendisine hayran bıraktı

Son Dakika Haberleri
18:42 Son Dakika! ABD, Kabil'de DEAŞ-Horasan örgütünü hedef alan hava saldırısı düzenledi
18:41 Talihsiz tesisatçı, arızayı tamir etmek için girdiği su kuyusunda ölü bulundu
18:01 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: AKINCI TİHA ile birlikte Türkiye bu teknolojide dünyanın en ileri 3 ülkesinden biri olmuştur
17:46 Fenerbahçe, Eustaquio transferi için harekete geçti, kısa süre içinde imzalar atılabilir
17:11 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akıncı TİHA'ya ilk imzayı attı
17:10 Jose Mourinho ile Nwakaeme arasında dikkat çeken konuşma: Sen mi daha iyisin yoksa o mu kötü?
16:59 Aylarca yoğun bakımda mücadele veren Muhittin Böcek, ağabeyini koronavirüsten kaybetti
16:57 Bülent Ersoy, Kıbrıs konseri öncesi büyük şaşkınlık yaşadı! Orkestra ekibi, yaptırdığı sahte PCR testi nedeniyle hakim karşısında
15:57 Sumudica, Adana Demirspor'a yeşil ışık yaktı: Balotelli'nin sürekli sahada kalması gerekir
15:53 Son Dakika! Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama! Füze saldırısında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan Vitor Pereira'dan mest eden sözler: Önceki hayatımda kesin Türk'tüm 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan Vitor Pereira'dan mest eden sözler: Önceki hayatımda kesin Türk'tüm         
00:57
Şehit ateşi Trabzon'a düştü! Kahraman Mehmetçiğimiz İsmail Şebelek'ten kahreden haber Şehit ateşi Trabzon'a düştü! Kahraman Mehmetçiğimiz İsmail Şebelek'ten kahreden haber         
00:22
Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil 11 kentte sağanak yağış bekleniyor Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil 11 kentte sağanak yağış bekleniyor         
23:50
Bikinili pozlarını paylaşan 44 yaşındaki Ebru Şallı, kusursuz fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı Bikinili pozlarını paylaşan 44 yaşındaki Ebru Şallı, kusursuz fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı         
23:06
Tam 300 kilo ağırlığında! Ava çıkan balıkçılar tarafından fark edilen ölü fok, iş makinesiyle sudan çıkarıldı Tam 300 kilo ağırlığında! Ava çıkan balıkçılar tarafından fark edilen ölü fok, iş makinesiyle sudan çıkarıldı         
22:44
21 yaşındaki genç parkta husumetlisi tarafından 8 el ateşle öldürüldü 21 yaşındaki genç parkta husumetlisi tarafından 8 el ateşle öldürüldü         
21:54
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, çıtayı zirveye koydu: Artık insansız savaş uçağımızı da yapabiliriz Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, çıtayı zirveye koydu: Artık insansız savaş uçağımızı da yapabiliriz         
20:52
Masaj salonunda kızlarla yakalanan muhtarlar kendilerini savundu: Biz ikamet kontrolü için gittik Masaj salonunda kızlarla yakalanan muhtarlar kendilerini savundu: Biz ikamet kontrolü için gittik         
20:25
Yaz tatilini fırsat bilen 12 yaşındaki çocuk 3,3 milyon TL gelir elde etti Yaz tatilini fırsat bilen 12 yaşındaki çocuk 3,3 milyon TL gelir elde etti         
17:49
Adana Demir Başkanı'ndan Balotelli'ye ince ayar: Böyle yapacaksan geri dönme Adana Demir Başkanı'ndan Balotelli'ye ince ayar: Böyle yapacaksan geri dönme         
15:19
Survivor'ın olaylı iki isminden yine olay olacak itiraf: Twerk yapmıştık! Ah RTÜK Survivor'ın olaylı iki isminden yine olay olacak itiraf: Twerk yapmıştık! Ah RTÜK         
15:03
Eşeğe tecavüz etmeye kalkıştığı öne sürülen şoförü sopalarla dövdüler! O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi Eşeğe tecavüz etmeye kalkıştığı öne sürülen şoförü sopalarla dövdüler! O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi         
14:20
Taliban, Afganistan'da müziği yasakladı! Halk müziği sanatçısı Favad Andarabi'yi kaçırıp öldürdü Taliban, Afganistan'da müziği yasakladı! Halk müziği sanatçısı Favad Andarabi'yi kaçırıp öldürdü         
13:42
Ailesine kurşun yağdıran 14 yaşındaki çocuktan ilginç savunma: Annem beni sevmiyordu, içimde kin biriktirmeme neden oldu Ailesine kurşun yağdıran 14 yaşındaki çocuktan ilginç savunma: Annem beni sevmiyordu, içimde kin biriktirmeme neden oldu         
11:58
Edinson Cavani, 'Come to Fenerbahçe' mesajlarına karşılıksız kalamadı Edinson Cavani, 'Come to Fenerbahçe' mesajlarına karşılıksız kalamadı         
11:44
Eski halinden eser kalmadı! Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'i şimdi görenleri şaşkına uğratıyor Eski halinden eser kalmadı! Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'i şimdi görenleri şaşkına uğratıyor         
09:42
Son Dakika: Banka kredilerinde yeni dönem başlıyor! Bakan Elvan'ın Son Dakika: Banka kredilerinde yeni dönem başlıyor! Bakan Elvan'ın "Yeni tedbirler" gelecek sözleri, maaşa göre kredi uygulamasını getirdi         
09:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2021 01:39:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit Saru Batu Savcı Bey, mezarı başında anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement