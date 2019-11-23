Şehit savcı Kiraz'ın babası istinafın kararından memnun

Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesinin, oğlunun şehit edilmesine ilişkin yerel mahkemenin kararını onamasıyla ilgili, "Ülkemizde, Allah'a çok şükür hukuk var. Hukukun verdiği karar tasdik olmuştur, onanmıştır. Bu açıdan da elbette bizi de mutlu etmiştir." dedi.

Kiraz, Afyonkarahisar'da gazetecilere yaptığı açıklamada, mahkemece verilen kararın hakkın ve adaletin tecellisi olduğunu söyledi. Hiçbir suçun cezasız kalmayacağını vurgulayan Kiraz, şöyle konuştu:

"Ülkemizde, Allah'a çok şükür hukuk var. Hukukun verdiği karar tasdik olmuştur, onanmıştır. Bu açıdan da elbette bizi de mutlu etmiştir. Oğlumun hiçbir kabahati yoktu. Sadece ve sadece adaleti tecelli etmekten ve dağıtmaktan başka hiçbir amacı yoktu. Bu insanlar, bunlara yardım edenler tasarlayarak gittiler, makam odasında çalışırken rehin aldılar ve şehit ettiler. Şimdi bunun karşılıksız kalması, vicdanı rahatsız eder. Kamu vicdanını da rahatsız eder. Elbette ki verilen karar tasdik olmuştur. Bu açıdan da ben de mutlu ve memnun oldum. Yoksa bir şahsın ceza alması beni hiç bir zaman mutlu etmez. Ama sonuçta verilen kararın yerinde tasdik olması ve adaletin tecelli etmesi kadar da güzel bir şey de yoktur. İyi ki de Türkiye'de hukuk ve hakimler vardır. Hiç kimsenin de yaptığı yanına kar değildir. Kalmaması da lazım."

Kiraz, Türkiye'de bir savcının kolay kolay yetişmediğini ve ateşin düştüğünü yeri yaktığını vurguladı.

Oğlunu şehit edenlerin gayesinin Türkiye'yi zaafa uğratmak ve yabancı ülkelerin piyonluğunu yapmak olduğuna dikkati çeken Kiraz, şunları kaydetti:

"Yemediğiniz, içmediğiniz, yetiştirip büyüttüğünüz ve gözünüzden dahi sakındığınız evladınızı iki terörist odasında rehin almış, elini kolunu bağlamış. O manzarayı tekrar tekrar izah etmek istemiyorum. Bunlar gözümüzün önünden gitmiyor. Dolayısıyla da unutamıyoruz. Çocuklarımızın da bizim de psikolojisi bozuldu. Oğlumun gayesi adaleti tecelli ettirmekti. Onların haklarının kaybolduğunu iddia ettikleri o Berkin Elvan'ın dosyasına bakıp sonuca götürüyordu. Dolayısıyla oğlumun başka bir amacı yoktu. Orada 8,5 saat rehin tutuyorsunuz, o manzaralarla. Şehit ediyorsunuz... Bu unutulur mu, unutulmaz. Çok zordur ve bizim içimizde kor yanıyor."