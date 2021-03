Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz anısına düzenlenen makale yarışması sonuçlandı - Son Dakika

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesince (FSMVÜ) Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz anısına düzenlenen makale yarışması sonuçlandı.

"Yapay Zekanın Cezai Sorumluluğu" konulu 2. makale yarışmasının ödül töreni FSMVÜ Haliç Yerleşkesinde gerçekleştirildi.

İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşuyla başlayan programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. Ardından, Şehit Savcı Kiraz'la ilgili videoya yer verildi.

Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, duygularını şöyle dile getirdi:

"Maalesef bizim için çok kara bir gündü. Çok acıydı, tarifi mümkün değil. Elbette ki çok zordur. Nasıl tarif edeyim bir evladınız var, bir yere gelmiş, iki tane insan demekten utanıyorum insan kılığında dünyaya gelmiş, akıbet ortada. Ama olsun, Allah yeter ki devlete bir zeval vermesin. Anne ve babalarının, yetim kalmış çocuklarının, milletin döktüğü her bir damla yaşın çok kıymetli olduğunu biliyoruz. Bunun yanında bizim vatanımız da çok kıymetlidir. Bir can değil bin can feda olsun. Bir Mehmet Selim gider, bin Mehmet Selim doğar. Allah bozgunculara fırsat vermesin."

Konuşmaların ardından makale yarışmasında dereceye giren öğrenciler açıklandı. Anadolu Üniversitesi öğrencisi Özlem Erdoğan birinci, FSMVÜ öğrencisi Abdurrahman Akyol ikinci, İstanbul Kültür Üniversitesi öğrencisi İdris Can Kılıç üçüncü oldu. Öğrencilere ödülleri takdim edildikten sonra Kiraz'a çiçek ve plaket takdimi yapıldı.

Programa, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, Çağlayan Başsavcı Vekili Zafer Koç, İstanbul 2. Nolu Baro Başkan Adayı Cavit Tatlı, FSMVÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Naim Demirel, FSMVÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Balcı ve davetliler katıldı.