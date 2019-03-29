Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz İçin Anma Töreni (1)

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, şehit edilişinin 4. yılında Çağlayan Adliyesi'ndeki törenle anıldı.





Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, şehit edilişinin 4. yılında Çağlayan Adliyesi'ndeki törenle anıldı. Şehit savcı için adliyede düzenlenen törene İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan katıldı.



Görüntü dökümü:



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-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı



-Fidan'ın konuşması



-Genel ve detaylar - İstanbul

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