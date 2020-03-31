Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odası ve kabri ziyaret edildi - Son Dakika

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ve Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak ve bazı başsavcıvekillerinin sınırlı sayıdaki katılımıyla şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makam odası ziyaret edildi. Şehit Savcı Kiraz'ın çalışma masasına karanfiller bırakılarak dualar edildi. Başsavcı İrfan Fidan ve beraberindekiler daha sonra şehit Savcı Kiraz'ın Eyüpsultan Mezarlığı'ndaki kabrini de ziyaret ederek mezarı başında Kur'an-ı Kerim okudular. Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz için her yıl İstanbul Adalet Sarayı atriumunda düzenlenen anma töreni programı, koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenmişti.

- İstanbul