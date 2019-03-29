Son Dakika Haberleri: Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Mezarı Başında Anıldı

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Mezarı Başında Anıldı

2 dakika önce

İSTANBUL Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, makam odasında şehit edilişinin 4'üncü yıl dönümünde Eyüp Sultan Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Mezarı Başında Anıldı, System.String[]
İSTANBUL Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, makam odasında şehit edilişinin 4'üncü yıl dönümünde Eyüp Sultan Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. 

Anmaya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, annesi Saadet Kiraz ile eşi Yasemin Kiraz ve çocukları, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın yanı sıra adliyelerde görevli hakim ve savcılar katıldı.  Anma töreni, okunan duaların ardından  son buldu. Törenin ardından İstanbul Valisi Yerlikaya ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, şehit Kiraz'ın babası ve çocuklarıyla bir süre sohbet ederken, anmaya katılanlara lokum ve çikolata ikram edildi.

- Meriç

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:45 Kaynak: DHA

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