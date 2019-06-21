Şehit savcı ve hakim için hatıra ormanı oluşturuldu
1 saat önce
Tunceli'de şehit olan Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun ile Hakim Onur Alan anısına Pülümür İlçesi'nde hatıra ormanı oluşturuldu.
Tunceli
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:02 Kaynak: İHA
'de şehit olan Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun
ile Hakim Onur Alan anısına Pülümür
İlçesi'nde hatıra ormanı oluşturuldu.
Pülümür İlçesi Cumhuriyet Savcıları Yusuf Tuğrul ve Mehmet Sencer Duran ile İlçe Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Kenan Keskin
'in katkılarıyla 19 Eylül
2012 tarihinde Ovacık
İlçesi'nde Adliye Lojmanına düzenlenen saldırıda şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun ile 18 Nisan 2017 tarihinde Pülümür kırsalında meydana gelen helikopter kazası sonucu şehit olan Hakim Onur Alan anısına hatıra ormanı oluşturuldu.
Pülümür Meydanlar Mahallesi'nde oluşturulan hatıra ormanına çok sayıda çam ve meyve fidanı dikildi. Fidan dikimine katılan İlçe Cumhuriyet Savcısı Yusuf Tuğrul," "Her yeşeren fidanda, şehitlerimiz can bulacak onları her zaman kalbimizde yaşatıyoruz" dedi. - TUNCELİ
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