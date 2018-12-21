Şehit Savcıların İsimleri Adliye Sarayı'nda Yaşatılacak
10 saat önce
BOLU'ya yeni yapılan Adalet Sarayı'nda şehit savcıların isimleri park, kütüphane ve konferans salonuna verildi.
BOLU'ya yeni yapılan Adalet Sarayı'nda şehit savcıların isimleri park, kütüphane ve konferans salonuna verildi. Adalet Bakanlığı
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın kabulü ile Yeni Bolu
Adalet Sarayı'nda yaptırılan parka şehit Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç'ın, konferans salonuna şehit Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun
'un ve kütüphaneye de şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz
'ın ismi verildi. 3 şehit savcının isimleri yeni Adliye Sarayı'nda yaşatılacak.
- Bolu
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 07:30 Kaynak: DHA
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