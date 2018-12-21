Son Dakika Haberleri: Şehit Savcıların İsimleri Adliye Sarayı'nda Yaşatılacak

Şehit Savcıların İsimleri Adliye Sarayı'nda Yaşatılacak

10 saat önce

BOLU'ya yeni yapılan Adalet Sarayı'nda şehit savcıların isimleri park, kütüphane ve konferans salonuna verildi.

Şehit Savcıların İsimleri Adliye Sarayı'nda Yaşatılacak, System.String[]
BOLU'ya yeni yapılan Adalet Sarayı'nda şehit savcıların isimleri park, kütüphane ve konferans salonuna verildi.

Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın kabulü ile Yeni Bolu Adalet Sarayı'nda yaptırılan parka şehit Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç'ın, konferans salonuna şehit Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun'un ve kütüphaneye de şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın ismi verildi. 3 şehit savcının isimleri yeni Adliye Sarayı'nda yaşatılacak.

- Bolu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 07:30 Kaynak: DHA

Bolu, Güncel
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