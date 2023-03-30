Şehit savcıyla ilgili provokatif paylaşım yapmıştı, İBB çalışanı olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Şehit savcıyla ilgili provokatif paylaşım yapmıştı, İBB çalışanı olduğu ortaya çıktı

31.03.2023 00:07
Şehit savcıyla ilgili provokatif paylaşım yapmıştı, İBB çalışanı olduğu ortaya çıktı

Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile ilgili provokatif paylaşım yapan kadının, İBB iştirak şirketlerinden birinde insan kaynakları uzmanı olduğu ve CHP meclis üyesi Gökhan Gündoğdu'ya yardımcı olarak işlerini takip ettiği ortaya çıktı.

Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile ilgili provokatif paylaşım yapan kadının, İBB iştirak şirketlerinden birinde insan kaynakları uzmanı olduğu ve CHP meclis üyesi Gökhan Gündoğdu'ya yardımcı olarak işlerini takip ettiği ortaya çıktı.

Terör örgütü mensupları tarafından 31 Mart 2015 tarihinde şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile ilgili sosyal medya hesabından "Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır" şeklinde paylaşım yapan kişinin E.E.Y. isimli kadın olduğu tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında E.E.Y. isimli şahıs, 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

İBB'de insan kaynakları uzmanıymış

Öte yandan şüpheli E.E.Y.'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştirak şirketlerinden biri olan İSYÖN'de insan kaynakları uzmanı olduğu öğrenildi. Şüpheli aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) parti meclis üyesi Gökhan Gündoğdu'ya yardımcı olarak işlerini takip ettiği de öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şehit savcıyla ilgili provokatif paylaşım yapmıştı, İBB çalışanı olduğu ortaya çıktı - Son Dakika


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