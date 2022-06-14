Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi 11 mezun verdi - Son Dakika
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Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi 11 mezun verdi

14.06.2022 13:52
Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi 11 mezun verdi

Beypazarı ilçesinde Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi.

Beypazarı ilçesinde Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi.

Törende öğrencileri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler seslendirildi, tarih öğretmeni Cengiz Yılmaz, mezunlara seslendi.

Okul müdürü Turan Tanrıseven, 11 öğrencinin mezun verildiği okulu birincilikle bitiren 12-A sınıfından Nesrin Boğa'ya plaket ve diplomasını takdim etti.

Öğrencilere diplomalarının verilmesiyle tören sona erdi.

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Kaynak: AA

İmam Hatip Liseleri, Cengiz Yılmaz, Beypazarı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi 11 mezun verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi 11 mezun verdi - Son Dakika
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