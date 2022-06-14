Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi 11 mezun verdi

Beypazarı ilçesinde Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi.
Törende öğrencileri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler seslendirildi, tarih öğretmeni Cengiz Yılmaz, mezunlara seslendi.
Okul müdürü Turan Tanrıseven, 11 öğrencinin mezun verildiği okulu birincilikle bitiren 12-A sınıfından Nesrin Boğa'ya plaket ve diplomasını takdim etti.
Öğrencilere diplomalarının verilmesiyle tören sona erdi.
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