Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam hatip Lisesi öğrencilerinden çevre temizliği

Beypazarı Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, çevre temizliği yaptı.

Okulun son sınıf öğrencileri, tarih öğretmeni Cengiz Yılmaz rehberliğinde Türkiye Çevre haftası ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla okullarının bahçesi ve çevresinde temizlik gerçekleştirdi.

Yılmaz, öğrencilerini bu konuta motive ettiğini dile getirerek, "Okulda toplandık ve çevre temizliğinde bulunduk. Öğrencilerime teşekkür ediyorum. Çevremiz, okulumuz, ilçemizin temiz olması gerekir. Biz de bu günde buna hassasiyet gösterdik ve çevre temizliğine dikkati çektik." dedi.